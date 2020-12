Le aperture spagnole - "Sergio Ramos torna mercoledì per la Champions"

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli in edicola quest'oggi. Tra i temi trattati, il ritorno in campo di Sergio Ramos per la gara di mercoledì del Real Madrid contro il Borussia Moenchengladbach in Champions Leauge.

Marca

"Torna per la finale".

Il capitano torna alla grande partita di mercoledì. Il difensore centrale è fuori squadra da tre settimane. Il suo peso è ancora più decisivo in Champions League.

Mundo Deportivo

"La rabbia di Koeman".

Il tecnico, critico sull'immagine del Barcellona a Cadice, si rammarica che la squadra continui ad accumulare errori.

AS

"Modric si merita di continuare".

Il croato, che termina il suo contratto in questa stagione, è il quarto giocatore con il maggior numero di minuti al Real Madrid. Segue una dieta speciale e un programma di preparazione fisica. Sondaggio AS: l'89% degli utenti Internet pensa che dovrebbe rinnovare.

Sport

"Dembele KO".

Il francese soffre di uno stiramento muscolare e starà fuori per circa 15 giorni, anche se il suo rientro non sarà forzato. I tecnici ritengono che sarebbe conveniente ingaggiare due giocatori di fronte alla valanga di infortuni.