Le aperture spagnole - Spagna-Germania per le Final Four: "Oggi la Roja non può fallire"

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 17 novembre 2020:

Marca

"Oggi non fallire"

La Spagna domina la prima pagina del quotidiano. Partita chiave per le Furie Rosse che si giocano con la Germania il passaggio alla fase finale di Nations League. La Nazionale è fiduciosa nella sua buona corsa in casa: più di due anni e otto vittorie in otto partite da ottobre 2018.

As

"Vincere o vincere"

Non ci sono alternative per la Spagna alla vittoria questa sera contro la Germania per poter prendere parte alle Final Four di Nations League. Il quotidiano prosegue poi nell'analisi del match con le parole di Luis Enrique: "Sergio Ramos è fuori discussione". Il capitano risponde alle critiche: "Certo che tirerò il prossimo rigore. Altrimenti non sarei io".

Sport

"Riqui si pianta"

Ampio spazio al Barcellona e questa volta con il giovane Riqui Puig. Il ragazzo non ha alcuna intenzione di lasciare i blaugrana quest'inverno. Porto e Benfica lo adorano, ma lui continua con la sua idea di riuscire a trionfare al Camp Nou.

Mundo Deportivo

"C'è sempre tempo"

Il quotidiano dedica in prima pagina un'apertura alla selezione dei Paesi Baschi che hanno battuto in amichevole 2-1 il Costa Rica. Unai Nunez regala la vittoria nell'ultima giocata della partita disputata a Ipurua. La rivendicazione dell'ufficialità è presente in questa gara in cui segnano anche Muniain e Moya.