Le aperture spagnole - Stasera tocca all'Atlético. E Neymar "sopravvive"

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 13 agosto 2020:

Marca

"Lascia la tua pelle"

Apertura dedicata all'Atletico Madrid che inizia il suo cammino verso la finale di Champions League a Lisbona. Diego Simeone non ha dubbi: "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta". La squadra del Cholo intanto è stata sottoposta a nuovi test per capire se qualcuno risultasse positivo al Coronavirus.

As

"Nelle sue mani"

Altra apertura dedicata all'Atletico Madrid e a Jan Oblak, portiere della squadra di Simeone, che assicura che questa sia una grande opportunità per i Colchoneros in Champions League e che cercheranno di arrivare fino in fondo con il massimo impegno: "Niente mi renderebbe più felice di vincere questa Coppa".

Sport

"Verso la gloria"

Il Barcellona viaggia oggi a Lisbona con l'obiettivo di una nuova Champions che manca dal 2015. Dembele entra nella lista di una squadra convinta di poter vincere contro il Bayern e passare alle semifinali. Griezmann: "Abbiamo gli strumenti per vincere la Champions League". Il Bayern perde il laterale Davies per una lesione.

Mundo Deportivo

"Neymar sopravvive"

Questa volta il quotidiano dedica l'apertura al Paris Saint-Germain che affronterà in semifinale di Champions League l'Atletico Madrid o il Lipsia dopo aver rimontato l'1-0 nel tempo di recupero. Marquinhos e Choupo-Moting hanno ribaltato il punteggio e Neymar, anche se, non ha segnato, è stato un incubo per la difesa italiana.