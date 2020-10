Le aperture spagnole - Vergogna Real in Champions. Incubo per Zidane in vista del Clasico

vedi letture

Tutti i principali quotidiani spagnoli aprono con la clamorosa sconfitta del Real Madrid in Champions contro lo Shakhtar Donetsk. Ecco le aperture di oggi, giovedì 22 ottobre 2020:

AS

"Da arrossire"

Il Real Madrid perde in casa 2-3 contro lo Shakhtar in Champions League e mette a serio rischio la qualificazione agli ottavi. Un primo tempo spaventoso ha permesso agli ucraini di prendere il largo e il tentativo di rimonta non è servito a niente. Zidane a fine partita: "Sono io il responsabile".

Marca

"Ogni giorno peggio"

Real Madrid in caduta libera dopo il ko contro lo Shakhtar in Champions League e sabato è già tempo di Clasico contro il Barcellona. Zidane si prende la responsabilità di una sconfitta pesantissima.

Mundo Deportivo

"Incubo prima del Clasico"

Il Real Madrid debutta in Champions con una sconfitta clamorosa contro lo Shakhtar Donetsk: a fine primo tempo gli ucraini erano già in vantaggio di tre gol. Zidane ha mandato in campo nel secondo tempo la squadra che dovrebbe giocare contro il Barça, ma la soluzione ha funzionato solo a metà.

Sport

"Ridicolo in Champions"

Il Real Madrid prende tre gol nel primo tempo contro lo Shakhtar in Champions e non riesce a recuperare mostrando molti limiti nel gioco a pochi giorni dal Clasico contro il Barcellona.