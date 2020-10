Le aperture spagnole - Verso il Clasico: Ronald Koeman può condannare Zidane

vedi letture

I principali quotidiani spagnoli, oggi in edicola, aprono con i temi relativi al Clasico tra Barcellona e Real Madrid, in programma domani alle 16. Zidane non ha mai perso al Camp Nou da tecnico, ma in caso di sconfitta rischia grosso. Ecco le aperture di oggi, venerdì 23 ottobre 2020:

AS

"Da esaminare"

Il Clasico è una dura prova, ma anche l'opportunità per il Madrid di cambiare rotta. Le sconfitte contro Cadiz e Shakhtar hanno minato parte della fiducia del club in Zidane.

Marca

"Barca-Real Madrid"

Zidane continua a crederci... e non ha perso al Camp Nou. Alba e Ramos si affrettano a recuperare per giocare.

Mundo Deportivo

"Allarme Blancos"

Il Barca arriva da dinamiche positive. Ronald Non ha mai sfidato "Zizou" ma se vince domani lo può condannare. È il suo esordio nel Clasico anche se da giocatore ha segnato cinque gol contro il Madrid. Nel Real dopo il KO in Champions ci sono forti tensioni. Senza Ramos sette sconfitte europee, i giovani non sono all'altezza e Jovic delude. Il tecnico francese non ha ancora perso nelle sue cinque visite al Camp Nou.

Sport

"Re del Clasico"

Leo Messi è il calciatore più decisivo della sfida Barca-Madrid. Ha giocato 43 partite dal 2005 con un bilancio di 19 vittorie, 26 gol e 14 assist. La squadra blaugrana ha bisogno della leadership della stella argentina per vincere una partita che potrebbe essere la chiave per lo sblocco finale del campionato.