Le big a caccia di una punta low cost. Il Messaggero: "Coda per i saldi"

Su Il Messaggero si parla delle big a caccia di un centravanti low cost: "Coda per i saldi". Il più ambito per Milan, Inter e Juventus resta Milik, in scadenza nel 2021 e in rotta col Napoli, questione però che non sembra risolversi facilmente. De Laurentiis chiede 13-15 milioni ed è disposto a valutare contropartite. Scartato nuovamente Bernardeschi. Strategia simile per la Roma, pronta come le milanesi a offrire 4,5 milioni a stagione al centravanti del Napoli se il cartellino sarà scontato di molto. Juve, Inter e Milan sono in contatto anche col fratello di Llorente, nei radar peraltro della Fiorentina, che ripartirà senza Cutrone.