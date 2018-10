Le francesi deludono, L'Equipe: "Un mondo di differenza"

"Un mondo di differenza". L'Equipe titola così, per raccontare i deludenti risultati delle squadre francesi in Europa League: Marsiglia-Lazio 1-3, Zenit-Bordeaux 2-1 e Rennes-Dynamo Kiev 1-2. Le speranze delle squadre francesi di brillare sono ridotte dopo le prime tre giornate della competizione, scrive il quotidiano sportivo transalpino. Marsiglia e Bordeaux sono praticamente eliminate in Europa League, Monaco e PSG sono in situazioni sfavorevoli in Champions League, come il Rennes in EL. Solo il Lione tiene alta il tricolore francese.