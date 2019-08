Le prime in Inghilterra - De Gea: rinnovo fermo. Giggs difende James

© foto di Dimitri Conti

Con il grande cricket in calendario, sulle prime pagine dei quotidiani in Inghilterra il calcio trova relativo spazio. Ma offre comunque spunti di discreto interesse, seppur più di prospettiva internazionale, come per esempio nel caso dell'Indipendent.

Indipendent

"La UEFA non vota per una Superlega chiusa"

Aleksander Ceferin, presidente UEFA, ha rassicurato sulla volontà del massimo organo calcistico europeo di non votare l'istituzione dell'ormai tanto chiacchierata Superlega composta dalle principali big d'Europa.

Metro Sport

"Twitter pianifica la chiacchierata con il Man United dopo le offese a Pogba"

Il quotidiano si riferisce al previsto incontro tra alcuni esponenti del social network ed il club inglese, con la finalità di lavorare sul rintracciamento di chi si lascia andare ad insulti razzisti, o di altro genere.

Star Sport

"Riposati, Dan"

Il quotidiano dà la parola a Ryan Giggs, leggenda del Manchester United, che dice la sua su Daniel James, accusato di lasciarsi cadere troppo facilmente. "Non è un tuffatore", l'opinione del ct del Galles. Qualche riga dedicata anche qui all'affaire razzismo verso Pogba.

Sun Sport

"L'affare è ancora sul tavolo"

In questo caso il riferimento va invece a David De Gea, portiere del Manchester United che qualche tempo fa sembrava in procinto di rinnovare a suon di milioni il proprio contratto con i Red Devils. Un prolungamento però ancora mai arrivato.