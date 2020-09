Le prime pagine in Inghilterra - Settembre senza tifosi. Sancho verso il Manchester United

Ecco la rassegna stampa inglese di oggi giovedì 10 settembre.

Express: "I tifosi sono ancora chiusi fuori"; "Grossa spesa"

Primo titolo che si riferisce alle possibilità di rivedere i tifosi negli stadi, un'eventualità che in Inghilterra deve fare i conti con il nuovo focolaio di Coronavirus.

Indipendent: "Southgate spiega la cautela"

Il ct dell'Inghilterra ha spiegato che lo 0-0 contro la Danimarca è figlio delle varie situazioni caotiche nella rosa dei Tre Leoni.

Mirror: "Dread Devils"; "Il calcio non torna ancora a casa"; "La frusta dei tre leoni"

Gioco di parole il titolo di apertura, che si rifà ai timori di casa Man United: senza il supporto del club, dice Neville, Solskjaer non avrà modo di prendere le prime due. Il secondo titolo si riferisce invece ai tifosi che non potranno ancora rientrare negli impianti sportivi. La frusta dei Three Lions, invece, è quella usata dal ct Southgate per placare alcune intemperanze in rosa.

Star: "Kiss it, good buy"

Gary Neville ha avvisato: il Manchester United deve tornare sul mercato, oppure sarà pressoché impossibile andare a prendere Liverpool e Manchester City. Il solo Van de Beek, infatti, non basta. Ecco il perché del gioco di parole nel titolo.

Telegraph: "Lo sport è in pericolo di essere tagliato fuori"; "Lo United accetta i termini di Sancho. Speranze di trasferimento"; "Bale fuori!"

Il governo inglese ha stabilito che almeno fino al primo di ottobre i tiosi non potranno entrare negli impianti. Spazio anche a voci di mercato: il Manchester United ritrova speranze per chiudere l'affare Sancho, mentre per favorire l'addio di Gareth Bale il Real Madrid è disposto a pagare metà dell'ingaggio.

Times: "Il ritardo nel ritorno dei tifosi 'distruggerà i club'"

Anche in questo caso una riflessione sulla data dell'1 ottobre, in cui il Governo inglese potrebbe riaprire gli stadi. Fino a quel momento, però, rimarrà tutto chiuso, e le conseguenze potrebbero farsi sentire.