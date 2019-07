Lecce, Nuovo Quotidiano di Puglia: "Meluso: per Yilmaz aspetto"

Sul Nuovo Quotidiano di Puglia di oggi, edizione leccese, nel taglio alto del giornale si parla anche di Lecce. Vengono infatti brevemente riportate le parole del ds Mauro Meluso, a proposito dei movimenti in attacco in sede di mercato: "Per Yilmaz aspetto, ma ci sono le alternative", il messaggio lanciato dal direttore sportivo dei salentini.