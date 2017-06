Leggo apre: "De Vrij resta alla Lazio"

© foto di Ospite

"De Vrij resta alla Lazio". A scriverlo, in prima pagina, è l'edizione odierna di Leggo, che celebra la permanenza a Formello del difensore olandese. L'olandese classe 1992 avrebbe deciso infatti di restare un altro anno in maglia biancoceleste per poi salutare a parametro zero il prossimo anno.