Leggo: "Buffon al PSG, ma la Uefa gli dà tre turni"

Spazio a Gianluigi Buffon, sulla prima pagina del freepress Leggo. "Buffon al Paris Saint-Germain, ma la Uefa gli dà tre giornate", il titolo del quotidiano in merito alla squalifica inflitta al portiere ex Juventus per le proteste legate al post-Bernabeu contro il Real Madrid. L'estremo difensore, a breve, dovrebbe firmare per i transalpini.