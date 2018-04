Leggo dopo Lazio-Roma: "Derby Champions fermo al palo"

© foto di Lazzerini

Leggo di oggi apre in prima pagina con la sfida tra Lazio e Roma, terminata 0-0: "Derby Champions fermo al palo". Due i legni colpiti dai giallorossi con Bruno Peres e Dzeko. Staccata l'Inter di un punto ma occasione persa per entrambe per aumentare il vantaggio e cercare di prendere il largo nella corsa ai primi quattro posti.