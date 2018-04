Leggo e il momento del Milan: "Lavori forzati per l'Europa"

© foto di Lazzerini

L'edizione di Milano di Leggo, questa mattina apre in prima pagina con i problemi dei rossoneri titolando: "Milan costretto ai lavori forzati per l'Europa". Dopo la sconfitta contro il Benevento in casa, Gattuso decide di varare la linea dura cancellando i giorni liberi e intensificando gli allenamenti. L'obiettivo da non farsi scappare è l'accesso alla prossima Europa League a prescindere dal piazzamento in Coppa Italia.