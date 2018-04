Leggo e il pareggio contro il Napoli: "San Gigio salva il Milan"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'edizione di Milano di Leggo in edicola questa mattina apre in prima pagina con il pareggio tra i rossoneri e il Napoli titolando: "San Gigio salva il Milan". Con gli azzurri termina 0-0 grazie al miracolo di Donnarumma su Milik al 93'. La Juventus dunque allunga in classifica grazie alla successiva vittoria contro la Samp per 3-0.