Leggo e la crisi del Milan: "Ultima spiaggia per l'Europa"

© foto di www.imagephotoagency.it

Leggo di questa mattina apre in prima pagina con la crisi del Milan: "Ultima spiaggia per l'Europa". Contro l'Atalanta i rossoneri di Gattuso devono vincere per essere sicuri almeno dei preliminari europei altrimenti rischierebbe di restare addirittura fuori dalla prossima Europa League visto il giro di scontri diretti nelle ultime due giornate di campionato.