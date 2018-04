Leggo e la denuncia di Nicchi: "Arbitri, pallottole e minacce"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leggo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Arbitri, pallottole e minacce". Il riferimento è ovviamente la denuncia da parte del presidente dell'AIA Nicchi nella conferenza stampa di ieri: "Io e Rizzoli nel mirino, la FIGC non ci difende". Secondo il numero uno dei fischietti c'è un attacco in atto all'autonomia dell'AIA.