Leggo e la fine della corsa scudetto: "Juventus è già festa"

© foto di Lazzerini

L'edizione milanese di Leggo in edicola questa mattina, titola in prima pagina: "Juventus è già festa". Il 7° scudetto consecutivo è in cassaforte grazie al pareggio casalingo del Napoli contro il Torino. Il Tricolore è virtuale, con Allegri che aggancia la leggenda Carcano.