Leggo e le dichiarazioni di Balotelli: "Italia, basta col razzismo"

© foto di Lazzerini

Leggo di questa mattina apre in prima pagina con le parole di Balotelli rilasciate in conferenza stampa in vista della sfida dell'Italia contro l'Olanda che si giocherà stasera a Torino: "Italia, basta col razzismo". L'attaccante prova a parlare al Paese: "Io capitano? Un messaggio per tutti gli immigrati".