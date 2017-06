Leggo ed. Milano: “L'Inter prende Skriniar. Milan, ecco Conti”

Spazio alle due squadre milanesi sulla prima pagina del freepress Leggo, che titola in taglio alto: “L'Inter prende Skriniar. Milan, ecco Conti”. I nerazzurri hanno chiuso l'affare con la Sampdoria per il giovane difensore, mentre i rossoneri hanno fatto passi in avanti nella trattativa con l'Atalanta per il forte esterno.