Leggo ed. Roma: “Di Francesco cerca il miracolo”

“Roma-Barcellona, Di Francesco cerca il miracolo”, questa è il titolo in un box alto sul quotidiano Leggo edizione Roma in edicola. All'interno continua l'analisi del match: “La Roma crede ai miracoli, vuole eliminare il Barcellona. - si legge – Ai giallorossi serve almeno un 3-0 per ribaltare il 4-1 dell'andata”.