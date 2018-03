Leggo ed. Roma: "Lazio-Dinamo finisce 2-2, ritorno in salita"

Solo un pari, ieri sera, per la Lazio di Simone Inzaghi nell'andata degli ottavi di Europa League. "Lazio-Dinamo finisce 2-2, ritorno in salita", il titolo proposto dall'edizione romana del freepress Leggo che sottolinea come - tra sei giorni - servirà la vittoria a Kiev per andare avanti nella seconda competizione continentale.