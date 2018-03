Leggo esulta: "Lazio perfetta: quarti di Europa League"

© foto di Lazzerini

L'edizione di Roma di Leggo di questa mattina, apre in prima pagina con il successo biancoceleste in terra ucraina: "Lazio perfetta: quarti di Europa League". Leiva e De Vrij firmano lo 0-2 di Kiev che qualifica gli uomini di Inzaghi. Oggi il sorteggio a Nyon, anche per Juventus e Roma in Champions League.