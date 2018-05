Leggo in prima pagina: "Frenata Lazio. SOS Champions"

© foto di Lazzerini

L'edizione di romana di Leggo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Frenata Lazio. SOS Champions". I biancocelesti non vanno oltre il pareggio a Crotone rischiando addirittura la sconfitta. Adesso l'ultima sfida in casa contro l'Inter diventa un vero e proprio spareggio per il quarto posto e dunque per centrare la qualificazione alla Champions.