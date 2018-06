Leggo sul mercato nerazzurro: "Inter a caccia di plusvalenze"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione milanese di Leggo di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Inter a caccia di plusvalenze". La meglio gioventù interista verrà piazzata per il pareggio di bilancio imposto dal fairplay finanziario: entro il 30 giugno i nerazzurri dovranno versare 40 milioni di euro. Qualche plusvalenza sarà utile anche per dare l'assalto a Nainggolan, nuovo obiettivo primario della campagna acquisti per Spalletti.