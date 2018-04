Leggo sulla Lazio: "Inzaghi-Felipe Anderson: qua la mano"

© foto di Federico Gaetano

L'edizione romana di Leggo in edicola questa mattina dedica ampio spazio alla Lazio titolando: "Inzaghi-Felipe: qua la mano". L'attaccante biancoceleste non ha gradito la sostituzione nel derby, ma ieri si è subito confrontato con il proprio allenatore ed è scoppiata la pace. I due hanno stipulato una sorta di 'patto Champions' per portare il club laziale nell'Europa che conta.