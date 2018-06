Leggo sulla Nazionale e la Coppa del Mondo: "Assenza Mondiale"

© foto di Lazzerini

Leggo di questa mattina apre in prima pagina con l'inaugurazione della Coppa del Mondo in Russia titolando: "Assenza Mondiale". Il riferimento è ovviamente alla Nazionale italiana che vedrà il primo Mondiale da spettatrice da 60 anni a questa parte. Il campionato prende il via con la benedizione acclamata di Putin, i padroni di casa hanno travolto 5-0 l'Arabia Saudita. Oggi tocca a Portogallo-Spagna.