Leggo sulla Nazionale: "Ecco l'Italia di Mancini e Balotelli"

Il disastro sportivo che ha contraddistinto la nefasta finale di Champions di Karius e di conseguenza del Liverpool, ha riacceso i fari del mercato dei Reds sulla ricerca di un portiere per la prossima stagione. Tra i profili ipotizzati dalla stampa britannica, oltre al sogno Oblak,...

Liverpool, due sogni “Italiani” per la porta dopo il flop Karius

Italia, Corriere della Sera: “Da Gigio a Balotelli, i gioielli in vetrina”

Atalanta, il Corriere di Bergamo: “Roma, Defrel per Cristante”

AS in prima pagina: "Due bombe di Bale e una di Ronaldo"

L'edizione di Roma di Leggo apre in prima pagina con la sfida tra Italia e Arabia Saudita che si giocherà questa sera a San Gallo in Svizzera titolando: "Ecco l'Italia di Mancini e Balotelli". Il percorso azzurro riparte dal nuovo ct e dal giocatore del Nizza che aspettava da tempo di avere una nuova chance con la maglia della Nazionale.

