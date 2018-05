Leggo sulla Nazionale: "Mancini è il ct della riscossa azzurra"

© foto di Lazzerini

Leggo di questa mattina apre in prima pagina con la firma del nuovo ct della Nazionale italiana: "Mancini è il ct della riscossa azzurra". Dopo settimane di trattative, arriva l'ufficialità del nuovo allenatore della squadra azzurra. Costacurta e Fabbricini, in questo caso appoggiati da Malagò, sono euforici per la scelta fatta e soprattutto per non aver speso le cifre che potevano servire per portare uno come Ancelotti.