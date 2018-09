Leggo sulla Roma: "Bufera su Monchi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Bufera su Monchi". Leggo, in edicola oggi, guarda così al mercato e al momento della Roma. Rimbalzano dall'estero, in particolare, le parole di Schick, che per il quotidiano ha parlato di confusione sul mercato. E pesa il no comment di Strootman, altra critica silente all'operato del ds spagnolo.