Leonardo chiama CR7 a Parigi? Tuttosport: "La Juve (per ora) è tranquilla"

vedi letture

Tuttosport nell'edizione odierna dedica uno spazio a Cristiano Ronaldo e all'ipotesi PSG con questo titolo: "La Juve (per ora) è tranquilla". Leonardo ieri ha ricordato al mondo intero come i francesi siano una delle poche squadre in grado di assicurarsi il fenomeno portoghese qualora avesse voglia di cambiare aria. I bianconeri vogliono onorare il contratto di CR7 che scade nel 2022 ed è molto pesante: 31 milioni di euro netti a stagione. Le sue prestazioni però sono da marziano dentro e fuori dal campo. Agnelli, Nedved e Paratici rifiuterebbero dunque un'offerta parigina. Per ora in casa Juventus sono tranquilli.