Lettera di Ghirelli in prima pagina su Tuttosport: "La Serie C non deve soccombere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi alle 09:13 Rassegna stampa di di @dimitri_conti

La prima pagina di Tuttosport ospita un'accorata lettera di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, a proposito delle difficoltà già riscontrate dal campionato di Serie C, in previsioni anche di nuovi regimi dettati dall'emergenza Coronavirus. Il numero uno della terza lega italiana chiede a gran voce una riapertura parziale degli stadi, altrimenti il calcio, in particolare la C, sarà destinato a soccombere. E così non deve essere.