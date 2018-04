Libero: "Fiorentina dell'altro mondo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Fiorentina dell'altro mondo, come se Astori la guidasse. Così titola nelle pagine sportive il quotidiano Libero per celebrare la vittoria dei viola per 2-0 sul campo della Roma: dalla tragica morte del capitano - si legge - i viola hanno sempre vinto ed ora la squadra di Pioli è in zona Europa League.