Libero: "Il Mondiale dei peones". Non sono tutti Ronaldo...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quello che prenderà il via fra pochi giorni non sarà solo il Mondiale di Ronaldo, Messi e Neymar, ma anche quello di tanti calciatori ben lontani dai grandi palcoscenici. Di loro parla Libero quest'oggi nel pezzo dal titolo "Il Mondiale dei peones". "La rosa di Panama vale poco più dello stipendio di Bonucci. Il Marocco gioca col 65% di oriundi. In Sudcorea ci sono appena 2mila professionisti".