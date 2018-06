Libero nelle pagine sportive: “Supermercato Italia”

© foto di www.imagephotoagency.it

Spazio all'Italia e al mercato degli azzurri nelle pagine sportive di Libero in edicola che titola: “Supermercato Italia”. “Perin alla Juve e Verdi al Napoli, ma non solo. Da Cristante a Zaza fino a Balotelli l'estate può trasformare la geografia della Serie A. - si legge ancora – Eppure all'esterno i nostri gioielli non piacciono”.