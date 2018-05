Libero: "Sarri andrà via, Allegri forse"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sulle colonne di Libero quest'oggi ci si occupa del destino dei due allenatori attualmente in vetta alla Serie A: Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. "Sarri andrà via, Allegri forse" è il titolo che campeggia sulle pagine sportive del quotidiano. "Chiusi i giochi scudetto - si legge - partono le grandi manovre per la prossima stagione. L'allenatore del Napoli ha esaurito il suo ciclo con i partenopei, il livornese non è più in sintonia con lo spogliatoio della Juve. De Laurentiis pens a Conte, a Torino si parla di Ancelotti e Zidane".