Libero sulla Champions: “Juve, una beffa Real”

Spazio all'eliminazione della Juventus in Champions League nelle pagine sportive di Libero in edicola che titola: “Juve una beffa Real”. “Un rigore dubbio al 93° manda il Madrid in semifinale e vanifica la pazzesca impresa dei bianconeri. - si legge nel sottotitolo – Avanti 3-0 con Mandzukic (doppietta) e Matuidi (papera di Navas) la Signora vede i supplementari, ma l'arbitro e Ronaldo (che segna) la condannano”.