Libero titola: "Zitti e Mosca". Tifosi italiani in silenzio

© foto di Arsen Galstyan-Adidas Football

"Zitti e Mosca". Questo il titolo scelto dall'edizione odierna di Libero per presentare il Mondiale di Russia, al via quest'oggi con la partita inaugurale tra i padroni di casa e l'Arabia Saudita. Parte il torneo senza l'Italia: è dal 1958 che non succedeva. I tifosi delle 32 nazionali in gara festeggiano per strada con vodka e baniere. A noi - si legge - non resta che guardare in silenzio. E rosicare.