Liga, stasera Barcellona-Athletic. Sport: "Pochi scherzi"

“Marotta lascia il CdA della Juve? È una cosa inaspettata, davvero. Ha dimostrato di essere una persona molto competente in ambito sportivo e amministrativo. Sono sbalordito”. Cosi a TuttoMercatoWeb l’avvocato Claudio Pasqualin a proposito dell’annuncio di Giuseppe Marotta, che il...

Terremoto in casa Juve, Marotta si dimette: "Non sarò più AD"

Napoli, Ancelotti: "I cori su di me? Ci sono abituato".

Serie A, la classifica aggiornata: Juventus in fuga, +6 sul Napoli

"Pochi scherzi" titola Sport oggi in edicola, in riferimento a un Barcellona che deve rialzare la china dopo la pessima figura contro il Leganés: "Il Barça contro l'Athletic al Camp Nou con la necessità di reagire dopo essere inciampato nelle ultime due partite. Dopo il turnover fallimentare, Valverde può tornare all'undici tipo".

