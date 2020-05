Ligue 1 unico tra i top 5 campionati europei a non ripartire, L'Equipe: "Come dei fessi?"

Prima pagina assai critica, oggi, per il quotidiano francese L'Equipe. Dopo il via libera di ieri a Premier League e Serie A, che è arrivato in seguito alla ripartenza della Bundesliga e all'ok per far riprendere la Liga, la Ligue 1 è infatti l'unico tra i top 5 campionati europei ad essere stato fermato definitivamente a causa dell'emergenza Coronavirus. Anche se il presidente dell'Olympique Lione, Jean-Michel Aulas, non ha ancora perso le speranze...