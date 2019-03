Liverpool, pari e addio primato. L'ironia dei tabloid: "Via col vento"

Il Merseyside derby si prende tutta la scena della stampa inglese. Lo 0-0 di "Goodison Park" fra Everton e Liverpool fa scivolare la squadra di Jurgen Klopp al secondo posto, scavalcata dal Manchester City. Le parole del tecnico dei reds che sottolineano come il forte vento abbia condizionato l'incontro, scatenano i titolisti: "Gone with the wind", ossia "Via col vento" è la geniale citazione cinematografica fatta sia dal Mirror che dal Sun. Sulla stessa linea gli altri quotidiani.