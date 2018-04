Liverpool vince 5-2, Il Romanista titola: "Palla al centro"

© foto di il romanista 03

Il Liverpool ha strapazzato ieri sera la Roma per 5-2 ad Anfield Road, mentre Il Romanista in edicola questa mattina titola: "Palla al centro". I reds hanno avuto la forza di essere sul 5-0, poi nel finale Dzeko e Perotti hanno salvato bandiera, onore e speranza. Al ritorno, adesso, servirà una nuova rimonta per puntare alla finalissima.