"Red-hot Van Dijk". The Daily Telegraph sceglie questo titolo per presentare il 5-0 del Liverpool al Watford. Doppietta del difensore olandese per chiudere le marcature di una gara aperta dalla doppietta di Mane e proseguita col gol di Origi: Klopp mantiene così un punto di vantaggio sul Manchester City di Guardiola secondo in classifica.