Livorno, Spinelli annuncia a Il Tirreno: "Voglio Diamanti"

"Voglio Diamanti". Parola di Aldo Spinelli, presidente del Livorno fresco di promozione in Serie B. Il Tirreno apre infatti la sua edizione locale odierna con l'intervista al patron amaranto, che annuncia la conferma di Sottil in panchina (Igor Protti, si legge nella spalla, non è invece certo della conferma), e sogna anche il colpaccio di mercato chiamato ritorno per la prossima stagione.