© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Quanta invidia per chi il derby lo può giocare". Ospiti della redazione e delle pagine de Il Secolo XIX, Attilio Lombardo e Marco Rossi, simboli di Sampdoria e Genoa, giocano la loro stracittadina. Con approcci diversi: "Vedrò la partita allo stadio, dopo tanti anni - spiega Lombardo - sono curioso di capire che approccio avranno le squadre. Ricordo bene il mio gol sotto la Nord, una goduria piena. Fu l'unico, ma i gol non dovevo farli io". "Non andrò a vedere la partita - risponde Rossi - patisco troppo. Non ne ho più vista una da quando ho smesso. Ricordo bene il mio gol sotto la Sud, una goduria piena. Anche se ti rendi conto dopo di cosa hai fatto".