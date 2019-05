© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina in prima pagina parla anche di Lazio, con il presidente Claudio Lotito che, ospite in redazione, ha parlato anche del futuro della panchina biancoceleste: "Inzaghi non mi tradire". Il patron laziale, dopo la vittoria della settima Coppa Italia della storia del club, ha aggiunto: "Se dovesse chiedermi di andare via per sedere sulla panchina della Juventus mi addolorerebbe. In ogni caso non mi fascio la testa prima di romperla, per me è confermato. Qui è uno di famiglia e presto firmeremo un contratto più lungo".