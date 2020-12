Lozano sorride, Fabian giù. Il Mattino: "I due volti del Napoli"

Il Mattino in edicola quest'oggi dedica ampio spazio a Lozano e Fabian Ruiz, le due facce diverse del Napoli. Il messicano, da oggetto misterioso della passata stagione, ora è diventato indispensabile per l'attacco. Il Chucky è diventato un trascinatore, una metamorfosi incredibile: ha gamba, voglia, intensità, velocità e tanta forza di volontà. Lo spagnolo invece, dopo una buona partenza, adessi appare visibilmente sotto tono: errori in impostazione, ritmo troppo compassato, difficoltà in fase difensiva. Lo spagnolo non riesce più a imprimere il suo marchio di qualità alla manovra del Napoli e il centrocampo azzurro ha avuto un calo netto nelle ultime partite.