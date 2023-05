Luis Alberto possibile regista. Il Messaggero: "Lazio in emergenza, Luis una certezza"

Da quasi partente a titolare inamovibile: questa è stata fin qui, in sintesi, la stagione di Luis Alberto alla Lazio. Come riporta Il Messaggero, da gennaio 2023 lo spagnolo ha giocato 18 partite consecutive di campionato (21, considerando anche la Conference League). Una titolarità arrivata dopo un anno e mezzo turbolento con Sarri, chiuso con il confronto avvenuto nel dicembre 2022 che ha chiarito e rilanciato il rapporto tra i due. Ora il centrocampista non è solo decisivo a livello di numeri (2 gol e 4 assist) e belle giocate, ma anche sul piano della corsa e del sacrificio.

Per la sua centralità ormai acclarata nello scacchiere laziale, Sarri potrebbe chiedergli di fare il regista basso. Davanti alla difesa serve un elemento che faccia gioco: compito non svolto al meglio da Marcos Antonio nelle ultime partite. Con Cataldi out per infortunio, salgono le quotazioni di Luis Alberto per quella posizione.