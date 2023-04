Lukaku flop. La Gazzetta: "Zero feeling con Inzaghi. Probabilmente il bis non ci sarà"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Lukaku. Ieri il belga, dopo essersi mangiato un altro gol, a fine gara, è andato a scusarsi personalmente sotto il settore ospiti, ma in generale non è più lui. Vale al di là di una rete segnata o sbagliata. Non è mai stato davvero lui, in questa stagione. Non c’è mai stato feeling con Simone Inzaghi, si è capito. Lo sa anche la società, che infatti ora è molto fredda sull’ipotesi di trattenere a Milano il belga. Un anno di Lukaku è costato 20 milioni lordi, parecchio in questo momento storico di vacche magrissime: il bis non ci sarà, con queste premesse.