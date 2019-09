Luppi al Corriere di Verona: "Solidità e organizzazione contro il Milan"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere di Verona di questa mattina apre in prima pagina con le parole di Luppi, matador del Milan nel suo passato gialloblu: "Per battere i rossoneri la squadra di Juric dovrà essere solida e organizzata in difesa, primo non prenderle. Non pensavo che riuscissero a conquistare 4 punti nelle prime due giornate, le indicazioni sono buone e spero che la gara contro il Milan ne dia di nuove".